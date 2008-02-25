Таисия Повалий потеряла голос

Концерты певицы в Донецке, Луганске и Мариуполе отменили. 23 февраля в Донецке ожидали выступление золотого голоса Украины Таисии Повалий. Увы, концерт не состоялся, зрителям пришлось идти домой - Тая заболела.

Даже коллектив, который приехал со звездой, до последнего не знал о болезни Повалий. Все готовились к выходу на сцену, даже успели настроить звук и освещение. Но в последний момент продюсер и муж певицы Игорь Лихута сообщил печальную новость - медики запретили Тае не то что петь - даже говорить.

- У Таисии был тяжелый бронхит, но она держалась до последнего. За несколько часов перед концертом ей стало настолько плохо, что пришлось обратиться к врачу. Он поставил диагноз «острый глубокий бронхит» и прописал ей постельный режим, антибиотики и горчичники. Ситуация настолько серьезная, что врач категорически запретил ей даже разговаривать до 4 марта, - рассказал «Комсомолке» Игорь Лихута.

Из-за болезни Повалий концерты отменены, точнее, перенесены на начало апреля.

Зал воспринял болезнь певицы с понимаем, поэтому цветы, которые зрители принесли на концерт, достались охране и коллективу Повалий - для передачи Таисии с пожеланиями здоровья.

Комсомольская правда в Украине