Из ”дочки” Нафтогаза” исчезли 180 миллионов

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту хищения средств в особо крупных размерах сотрудниками компании, созданной “Нафтогазом Украины”.

Об этом сообщил генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО в интервью газете “Коммерсант-Украина” (№31 от 25.02.2008 года).

Говоря о проверке деятельности НАК “Нафтогаз Украины”, А.МЕДВЕДЬКО отметил, что 21 февраля в Генпрокуратуру поступили материалы Контрольно-ревизионного управления по проверке этой компании, однако он их еще не видел.

Он также напомнил, что 5 февраля состоялось заседание комиссии по проверке НАК. По итогам совещания был принят протокол о необходимости комплексной проверки НАК "Нафтогаз Украины", в которой будет участвовать Генпрокуратура.

При этом А.МЕДВЕДЬКО добавил, что еще до этого заседания, в январе, были начаты проверки на основании имеющихся материалов относительно "Нафтогаза".

“В частности, по предприятию, созданному в Боярке, – Международному метеорологическому центру, где, по имеющимся данным, было совершено преступление – хищение денежных средств в особо крупных размерах. На днях мы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 191 (хищение в особо крупных размерах). По нашей информации, бюджетные деньги уходили на частные предприятия с признаками фиктивности – суммы большие, государство понесло убытки более чем на 180 млн. грн., но все еще необходимо проверить следственным путем”, – отметил А.МЕДВЕДЬКО.