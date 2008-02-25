Фильм братьев Коэн получил 4 ”Оскара”

Лучшим фильмом года американскими киноакадемиками признана картина братьев Итана и Джоэла КОЭНОВ "Старикам тут не место", сообщает Lenta.ru

На главную награду также претендовали картины "Искупление" Джо РАЙТА, "Нефть" режиссера Пола Томаса АНДЕРСОНА, "Джуно" Джейсона РЕЙТМАНА и "Майкл Клейтон" Тони ГИЛРОЯ.

Всего картина КОЭНОВ получила четыре золотые статуэтки. В частности, американская киноакадемия присудила "Оскара" братьям за режиссуру и за лучший адаптированный сценарий. Кроме того, статуэтка за лучшую мужскую роль второго плана была вручена испанскому актеру Хавьеру БАРДЕМУ.

Изначально лента Киэнов получила восемь номинаций на "Оскара".

Актер Дэниел ДЭЙ-ЛЬЮИС, сыгравший роль в фильме "Нефть" режиссера П.Т.АНДЕРСОНА, получил "Оскара" за лучшую мужскую роль. Всего лента, которая была одним из фаворитов премии (8 номинаций), получила лишь два "Оскара".

"Искупление", получившее множество наград разнообразных премий и представленное в семи номинациях на "Оскара", удостоилось лишь одной награды.

Актриса Марион КОТИЙЯР, сыгравшая Эдит Пиаф в картине "Жизнь в розовом цвете", получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Всего лента Оливье ДААНА была награждена двумя статуэтками.

Сценаристку фильма "Джуно" отметили "Оскаром" за лучший оригинальный сценарий: награда была вручена Дьябло КОДИ.

Картина "Ультиматум Борна" завоевала три "Оскара", все в технических номинациях.

Австрийские "Фальшивомонетчики" стали победителем в категории "Лучшая картина на иностранном языке".

Лучшим полнометражным мультфильмом был назван "Рататуй" студии Pixar.