Замки и дворцы Западной Украины отдадут в ”хорошие руки”

Декларацию о проведении года замков и дворцов Западной Украины на выходных подписали и направили президенту руководители шести областных советов.

Как сообщает "Немецкая волна", областные руководители договорились, что будут работать в двух основных направлениях – это реклама и сохранение замков.

По словам главы Львовского облсовета Мирослава Сеника, первостепенной задачей является внесение законодательных изменений, которые бы дали возможность привлекать частный капитал для спасения замков от разрушения.

Учитывая то, что ни государство, ни местные бюджеты не могут реконструировать эти памятки, следует обратиться к европейской практике и давать замки в частное управление, считает большинство специалистов.

Однако условия передачи должны быть четко прописаны в соглашении между государством и лицом, которое берет в управление памятку, подчеркнул президент украинского комитета IKOMOS Михаил Яковина.

Он подчеркнул необходимость государственного контроля за целевым – туристическим назначением замков.

Кроме того, Международный экономический форум во Львове, который традиционно проводится в октябре, в этом году пройдет под лозунгом сохранения замков и дворцов Львовщины.

Украинская правда