В Симферополе презентовали проект «Евреи. Мудрость, пронесенная сквозь века»

В воскресенье в Симферополе презентовали Культурологический проект «Евреи. Мудрость, пронесенная сквозь века».

Как передает корреспондент УНИАН, проект составляет серию изданий, рассказывающих об истории евреев. Каждый том проекта будет посвящен определенному региону Украины.

Так, в субботу была представлена книга «Украина. Евреи. Тавриды неугасимая свеча», посвященная истории евреев в Крыму. Текст книги на 4-х языках: русском, украинском, английском и иврите. «Это делает книгу, как и весь проект, доступным для восприятия людей во всем мире», – отметил руководитель проекта «Евреи. Мудрость, пронесенная сквозь века» Ян ЭПШТЕЙН.

Главный раввин Украины Моше Реувен АСМАН сказал, что книга «Тавриды неугасимая свеча» получилась очень «хорошая, теплая, красивая». Он также отметил, что у евреев «такая богатая история, что придется писать очень много проектов».

Кроме того, Я.ЭПШТЕЙН сообщил, что готовится книга, посвященная еврейскому юмору. «Потому что еврейский юмор – это еврейская мудрость. Юмор тоже будет от Авраама до сегодняшних дней», - сообщил руководитель проекта.