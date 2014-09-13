В Одессе сотни людей приняли участие в забеге «Вверх по Потемкинской лестнице»

Как передает корреспондент УНИАН, на Приморском бульваре, возле памятника Дюку, собралось большое количество людей. В торжественном открытии мероприятия, посвященного Дню физкультуры и спорта, приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, чемпионы Олимпийских игр Николай Авилов, Елена Соколовская и Юрий Белоног.

В забеге участвовали более 400 человек 8-ми возрастных групп: от 10 лет, 12 лет, от 14-15 лет; от 16-17 лет, от 18-23 лет, от 24-35 лет, от 36-49 лет, от 50 лет и старше. Большая часть бегунов были детского и юношеского возраста. Спортсмены 10-13 лет пробежали меньше половины дистанции – 86 ступенек, аналогично - группа пенсионерок. У остальных - начало забега было у подножья лестницы, финиш – на последней ступеньке.

Лестницу преодолевали отдельными возрастными группами, каждая из которых – до 20 человек. Самой малочисленной (3 человека) была группа пожилых женщин.

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Большинство участников выступили в специальной форме: зеленого, красного, синего и желтого цветов. Болельщики держали флаги Украины, приветствовали легкоатлетов аплодисментами и ободряющими выкриками.

Общественный порядок обеспечивало большое количество милиционеров, вдоль лестницы (по краю) цепью стояли курсанты мореходного училища. Рядом дежурила машина скорой помощи. Несколько человек во время забега упали, но обошлось без серьезных травм.

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Справка УНИАН. Потемкинская лестница — архитектурное сооружение в стиле классицизма, являющееся памятником архитектуры первой половины ХІХ века и одной из главных достопримечательностей Одессы. Задуманная как парадный вход в город с моря, лестница стала доминантой архитектурного облика города и ее символом. Спускается ритмическими уступами от Приморского бульвара к Приморской улице, за которой располагается пассажирский терминал Одесского морского торгового порта. Ее считают одной из самых знаменитых лестниц мира.

В настоящее время лестница состоит из 10 маршей и 192 ступеней. С двух сторон лестница обрамлена каменными парапетами двухметровой толщины. Высота лестницы — 27 метров, длина — 142.