20 сентября состоится открытие одного из крупнейших садовых центров в Украине

Приглашаем на торжественное открытие нового садового центра в с. Мила (под Киевом, 26 км по Житомирской трассе). Гостей ожидает интересная развлекательная программа: мастер-классы по уходу за садом, бесплатные консультации экспертов, развлечения для детей и розыгрыш призов среди посетителей мероприятия.

5% от прибыли в день открытия будет перечислено на гуманитарные и медицинские цели АТО и жителей Донбасса.

В течение весны-лета 2014 года активно велись работы по обустройству и строительству нового садового центра в с. Милая, и в день открытия вас ждет:

- торговая площадь 1,5 га для продажи садовых растений;

- магазин садовых товаров на 210 кв.м. + открытая торговая площадка садовых товаров на 300 кв.м.

- офисные помещения и кассовая зона площадью более 100 кв.м.

- паркинг для посетителей на 100 машиномест.

Краткий обзор праздничной программы в день открытия 20 сентября

- мастер классы по уходу за садом, созданию ландшафтного дизайна «своими руками»

- бесплатные консультации от экспертов (агрономов, садоводов);

- детская программа и мастер классы для будущих любителей сада;

- розыгрыш призов среди участников и покупателей;

- презентация новинок садовых товаров от партнеров;

- запуск 1000 шаров ТМ Greensad в воздух.



Детали относительно открытия мы будем публиковать здесь: http://greensad.com.ua/ua/blog/87/

Культурно-развлекательная программа в день открытия заинтересует гостей и задержит на празднике. Ожидаемое количество посетителей в день открытия - 500-1000 человек.

Справка о Садовый центр Greensad:

Компания была создана в 2011 году (территориальное размещение в с. Чайка, 2 км от Киева) и продолжает свое активное развитие с площади в 6 соток до 1,5 га.

За период существования мы:

- помогли с озеленением и в садоводстве более чем 10 000 своим клиентам;

- сделали более 40 комплексных объектов по озеленению и создали более 160 газонов, систем полива на территории частных домов;

- увеличили ассортимент растений и садовых товаров в Интернет магазине до 7 000 единиц;

- сняли более 550 видео-обзоров до многих видов садовых растений из нашего ассортимента

Контакты:

Маркетолог садового центра Greensad

Лариса Семенюта

067 695 43 23

e-mail: semenuta@greensad.com.ua

http://greensad.com.ua