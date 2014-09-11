Волонтеры сообщают о случаях смерти от голода в оккупированных городах Донбасса

Об этом УНИАН сообщили источники на оккупированных территориях.

По их данным, в контролируемых боевиками городах Донбасса от голода умирают одинокие пожилые люди, у которых ограничена способность передвигаться.

Во многих населенных пунктах не работают соцслужбы, не производится выплата социальных пособий, а поставляемых объемов гуманитарной помощи хватает не для всех.

Тем пожилым людям и инвалидам, у которых нет родных и кто не может самостоятельно себя обеспечить, приходится рассчитывать только на волонтеров, которые несмотря на все усилия по поиску таких людей, иногда находят их уже мертвыми.

Читайте такжеГуманитарная ситуация во временно оккупированных городах ухудшается - СНБОСитуация усугубляется еще и тем, что многие ограниченные в передвижении люди не пребывают на учете в домах престарелых и о них часто нет никакой информации.

Как подтвердили собственные источники УНИАН, на данный момент на Донбассе волонтеры похоронили уже 16 человек, умерших от голода. Их тела были найдены в своих квартирах и домах.