В Донецкой области ”загадили” воздух, воду и землю

В Донецкой области эпидемиологи отмечают тенденцию к значительному ухудшению качества атмосферного воздуха, воды поверхностных источников и почвы. Об этом сообщила сегодня на коллегии региональной Государственной экологической инспекции заместитель главного санитарного врача Донецкой области Лариса ГУСЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, "впервые за последние 6 лет наметилась тенденция к ухудшению качества атмосферного воздуха в регионе". "Впервые за 2007 год у нас процент отклонения от нормативных показателей по атмосферному воздуху составил 12%, тогда как ранее всегда колебался от 8,5% до 9,5%", - сказала Л.ГУСЕВА, подчеркнув, что областной СЭС было взято более 5 тысяч проб воздуха. Самые худшие показатели качества воздуха в Мариуполе, Енакиево и Горловке.

Кроме того, Л.ГУСЕВА констатировала, что "ухудшилось качество воды поверхностных водоисточников: в водоемах области стало выделяться больше тяжелых металлов и поверхностно - активных веществ". По ее словам, десятки тысяч лабораторных исследований показали, что средний процент всех отклонений от норм в водоемах зон отдыха за 2007 год составил 10,5%, тогда как в 2006 году он был 7,8%.

"Только по санитарно-химическим и бактериологическим показателям воды отклонения от нормативных достигли в 2007 году почти 14%, а в 2006 году они были на уровне 9,7%", - сказала Л.ГУСЕВА. "Загадилось все так, что… те все свалки несанкционированные, все стекается в водоемы", - посетовала санитарный врач.

Говоря о загрязнении почвы, Л. ГУСЕВА отметила, что, например, для исследования грунта на наличие гельминтов (глистов), одного из бактериологических показателей почвы, было взято за 2007 год порядка 18 тысяч проб. По данному показателю средний процент отклонений составил 4%, тогда как в 2006 году он был только 1,5%. "Наихудшие показатели почвы в жилой зоне Краснолиманского, Старобешевского, Марьинского и Волновахского районов, а также в городах Мариуполе, Краматорске, Константиновке и Шахтерске", - заключила Л.ГУСЕВА.