Херсонский облсовет заставят переголосовать все решения за 9 месяцев?

Если Служба безопасности Украины обнаружит, что установленная в сессионном зале Херсонского областного совета система электронного голосования "Вече" не была сертифицирована в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины, то депутаты областного совета должны будут переголосовать поднятием рук вопросы, рассмотренные сессией областного совета 12 февраля 2008 года.

Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Борис СИЛЕНКОВ во время прямого эфира на местном телевидении.

По словам губернатора, кроме решений последней сессии, депутатам областного совета придется также переголосовать и все другие вопросы, рассмотренные на сессиях облсовета за последние 9 месяцев, - со времени функционирования в сессионном зале системы голосования "Вече". Ведь, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, электронные системы голосования обязательно должны проверяться и сертифицироваться соответствующими службами на предмет делания невозможным незаконного вмешательства в работу этих систем.

Как уже сообщалось, на сессии Херсонского областного совета 12 февраля, где, в частности, рассматривались Программа экономического, социального и культурного развития Херсонской области на 2008 год, областной бюджет на 2008 год, Стратегия экономического и социального развития Херсонской области до 2015 года, представители депутатской фракции "Наша Украина" зафиксировали фальсификацию результатов голосования. При наличии (согласно информации электронной системы) 66 депутатов, которые принимали на то время участие в роботе сессии, в зале физически присутствовали 52 депутата. Депутатская фракция "Наша Украина" напомнила о решении областного совета, которое запрещает при физическом отсутствии депутата нахождения его карточки в системе регистрации. И заявила, что обратится в Управление СБУ в области с просьбой проверить - насколько объективно и без вмешательства определенных лиц проходит голосование в областном совете.

Презентация электронной системы голосования "Вече" в Херсонском областном совете состоялась 30 мая 2007 года, в канун XV сессии. Как сообщил на презентации председатель областного совета Владимир ДЕМЕХИН, на внедрение в областном совете проекта инновационного переоборудования (в том числе, установление в сессионном зале "системы электронного голосования с расширенными возможностями") было выделено из бюджета 600 тыс. гривен.