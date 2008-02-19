Уже завтра Херсон останется без тепла

Завтра Херсонская ТЭЦ, которая больше всего из всех теплогенерирующих предприятий области задолжала за потребленный газ, будет отключена от сети газоснабжения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Алексей БЕСПАЛОВ, НАК "Нафтогаз Украины" поручил ОАО "Херсонгаз" прекратить подачу топлива ОАО "Херсонская ТЭЦ" (это государственное предприятие входит в сферу управления НАК "Энергетическая компания Украины" Министерства топлива и энергетики Украины).

По словам А.БЕСПАЛОВА, отключение предопределено неподобающим уровнем расчетов ОАО "Херсонская ТЭЦ" за потребленный природный газ, из-за неуплаты населением за услуги теплоснабжения и из-за нерешения с Херсонским горисполкомом вопроса компенсации разницы в тарифе (по данным Минтопливэнерго, эта величина составляет более 17 млн. грн.) и отсутствием лимитов.

Как отметил А.БЕСПАЛОВ, Херсонская областная государственная администрация неоднократно предупреждала городскую власть Херсона относительно необходимости применения срочных мер для улучшения расчетов за потребленный газ. Однако этот жизненно важный для Херсона вопрос не был решен городской властью. Уровень расчетов в Херсоне в январе оставался одним из самых низких среди областных центров.

По информации А.БЕСПАЛОВА, вопрос относительно принудительного отключения поставлен и перед другими теплопоставщиками области, которые имеют задолженность за потребленный природный газ.