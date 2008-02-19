Скончался Егор Летов - лидер ”Гражданской обороны” (фото)

19 февраля дома в Омске в возрасте 43 лет скончался бессменный лидер группы "Гражданская оборона" Егор Летов, сообщило "Наше радио". По словам барабанщика коллектива Павла Перетолчина, смерть наступила из-за сердечного заболевания.

Ранее о смерти Летова написал со ссылкой на Перетолчина пользователь LiveJournal taracob. На официальном сайте группы сообщения о смерти музыканта на момент написания новости не было.

Игорь (Егор) Летов родился 10 сентября 1964 года. Он начал музыкальную деятельность в начале восьмидесятых годов прошлого века и стал одним из символов панк-направления в музыке на постсоветском пространстве. В 1984 году он основал группу "Гражданская оборрона" вместе Константином Рябиновым. Егор Летов был единственным постоянным членом группы, состав которой постоянно менялся.

Летов работал с множеством других музыкантов, в том числе Романом Неумоевым, Олегом Судаковым, Янкой Дягилевой. Он выпустил 9 сольных альбомов и несколько десятков - с "Гражданской обороной".

Последний альбом "Гражданской обороны", "Зачем снятся сны", был выпущен в 2007 году. В офлайн-интервью в конце января 2008 года Летов сообщил, что не собирается создавать новый альбом и предположил, что новых альбомов вообще может не быть.

Лента.ру