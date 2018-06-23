Украина по уровню инфляции догоняет Шри Ланку

В январе 2008 года годовая инфляция (с января по январь) в Великобритании составила 2,2 процента, на два базисных пункта превысив планку целевого показателя. Британский журнал «Экономист» бьет в набат, предвещая, что инфляция будет расти и в этом году, поскольку ее двигателем является 6,6-процентный годовой рывок цен на продукты. Нелегкое задание отсечь голову инфляционному дракону досталась британскому Центробанку; главное, вместе с водой не выплеснуть англосакского малыша экономического роста.

Британцы обеспокоены индексом потребительских цен в 2,2 процента и готовятся к кардинальным мерам. В Украине этот показатель составил 19,4 процентов, а в феврале, при любых обстоятельствах, двеннадцатимесячный показатель инфляции переступит символический 20-процентный порог. Нужно признать, правительство выражает обеспокоенность, однако в этой обеспокоенности звучит кавалерийская бравада.

Что делает хозяин, когда у него горит подворье? Тот хозяин, который не позаботился заблаговременно установить противопожарную сигнализацию? В нашем случае – не успел исправить недосмотр или некомпетентность предыдущих владельцев? Наверное, он набирает 01 и пытается как можно быстрее погасить огонь? Или, все-таки неспешно пролистав «Желтые страницы», сначала звонит по телефону в «Пожежнагляд сервис», чтоб ему установили «противопожарные предохранители»?

Когда знакомишься с перечнем антиинфляционных мер, предложенных Министерством экономики, складывается впечатление, что правительство таки вентилирует по телефону сервисной организации перспективы установки оборудования, вместо того, чтобы хвататься за огнетушитель. Хозяин, скорее всего, понимает серьезность проблемы, однако играет на публику, делая вид, что пожар (а) локализован, (б) масштаб его преувеличен и, вообще (в) его будет гасить бригада в спецовках с надписью НБУ. Рецепты от Минэкономики достойны того, чтоб их прицитировать:

усиление эффективности денежно-кредитной и бюджетной политики в направлении снижения инфляционного давления, сформированного избыточным спросом;

снижение временных дисбалансов на продовольственных рынках, недопущение необоснованного повышения цен на отдельные социально важные товары;

повышение эффективности администрирования цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального хозяйства;

развитие финансового и фондового рынков, повышение эффективности процессов энергосбережения, действие которых будет способствовать уменьшению инфляционного давления в среднесрочной перспективе;

а также меры оптимизации государственной регуляции цен.

Перед нами перечень как хрестоматийных (стравливание пара избыточного спроса), так и контроверсионных (администрирование цен) направлений, которые, не исключено, уже на этой неделе будут наполнены конкретным контентом в постановлении правительства (а то и в общем коммюнике с Нацбанком). Таким тезисам можно аплодировать на Ученом Совете во время защиты докторской по экономике, или же красной строкой вставлять их в статью в «Финансах Украины». Обсуждать их – это все равно, что резервировать приезд бригады по установке противопожарной сигнализации на второй квартал, в то время как помещение уже горит. Интересно, в состоянии ли авторы этих тезисов дать ответ на несколько вопросов из реальной жизни:

Изменения к Закону о бюджете на 2008 год – они будут гасить избыточный спрос или, напротив, будут его раздувать? Двенадцать миллиардов гривен от приватизации на выплату сбережений – это избыточный спрос или комариный укус? Налоговой и таможенной службам поставлено задание увеличить поступление вдвое, и они таки увеличат их процентов на 60-75. Куда пойдут эти сверхдоходы – на подогревание избыточного совокупного спроса или на его сжатие? На ли субсидирование шестипроцентных ипотечных кредитов?

Уменьшение временных дисбалансов на продовольственных рынках – интервенцией сахара и замороженной говядины из Госрезерва через тщательным образом отобранных трейдеров – так государство сможет удержать цены на месяц-два, однако «скорая помощь» и длительное лечение в стационаре – это разные вещи. Насыщение рынка, ликвидация монопольного доступа в ритейл, создание оптовых баз сельскохозяйственной торговли имеют определенный инкубационный период – если начатые безотлагательно, они будут уничтожать инфляционный вирус, запрограммированный на лето-осень 2008 года. Впрочем, в 2005 году Ю.В уже говорила о беспрепятственном доступе на рынки, в следствие которого цена на мясо снизится, если не ошибаюсь, до 14 гривен. Знакомый председатель РГА рассказал, как тогда стаханосвкими методами организовал на рынках несколько десятков торговых мест, на которые перекупщикам было «нельзя», однако производитель за прилавком так и не появился.

Меры по оптимизации государственной регуляции цен – проект постановления КМУ «Об утверждении Порядка формирования цен производителей продовольственных товаров относительно которых внедрена государственная регуляция» уже достаточно комментировался, чтобы поверить – пристальный интерес к исподнему производителей пищевых продуктов по неумолимой логике приведет к российскому варианту, при котором социальный хлеб и нежирное молоко, «сметают с полок, как правило, в первые полчаса после открытия магазина».

Повышение эффективности администрирования цен на коммунальные услуги звучит неоднозначно. Бесспорно, процесс ценообразования в этой отрасли нужно держать под государственным мониторингом, поскольку и в дальнейшем поручать устанавливать тарифы местным советам – это издевательство над здравым смыслом. Но если «повышение эффективности администрирования» в переводе с языка улицы Грушевского означает их фиксацию, то чем глубже будет разрыв между тарифами и ценой на энергоносители на российско-украинской границе, тем более грубым будет инфляционное нависание. И чем дольше мы будем избавляться то этой фантомной боли бюджетными средствами, тем дороже будет цена прозрения.

И в конце – настаивая на том, что инфляция по итогам 2008 года таки втискивается в прокрустово ложе 9,6 процентов, правительство руководствуется благими намерениями: как-нибудь погасить инфляционные ожидания, даже ценой необоснованных (не хочется употреблять – «безответственных») заявлений. Бесспорно, в правительстве работают люди, которые привыкли делать фантастические вещи, однако за одиннадцать месяцев снизить инфляцию с 19,4 до 9,6 процента – наверное, это вне возможностей даже фантастики. Автор предлагает два инфляционных сценария, осознавая их условности и изъяны (поэтому, не судите слишком строго в критических комментариях). Главная цель тут – привлечь внимание к тому, что путь к 9,6 процента годовой инфляции возможен разве что в компьютерной анимации, поскольку для этого нужно, по меньшей мере, загнать инфляционного дракона в конюшню уже во втором квартале; накормить его невиданным урожаем, чтоб получить, по крайней мере, дефляционные август и сентябрь; угомонить его коммунально-тарифные аппетиты, чтоб войти в инфляционно постоянную осень. Такого благоприятного стечения обстоятельств, боюсь, не будет, так что маловероятным является даже куда как более благоразумный вариант Б.

Возможные инфляционные сценарии 2008 года

Вариант А Правительственный сценарий ИСЦ = 9,6% Вариант Б - умеренный Январь 2,9 2,9 Февраль 1,7 1,7 Март 1,5 1,5 Апрель 1 1,3 Май 1 1,2 Июнь 0,5 1,0 Июль 0,5 0,8 Август -0,5 0,0 Сентябрь -0,5 0,0 Октябрь 0,4 0,5 Ноябрь 0,4 0,5 Декабрь 0,4 0,6 Среднемесячная 2008 0,8 1 Декабрь 2008 до декабря 2007 9,65 12,65

Начав со ссылки на британский «Экономист», ею же и завершаю. Вот как журнал описал одну из экономик, что вошла в инфляционное пике: «Финансируя субсидии и целую охапку популистских, однако непродуктивных расходов, эта страна принялась печатать деньги в значительном объеме. Все это привело к стремительной инфляции, которая в годовом измерении составила 21,6 процента за 2007 год».

Помня о том, что денежная масса в Украине в прошлом году выросла на 52 процента (не в последнюю очередь из-за фактически фиксированного валютного курса) и о том, что выплата сбережений четко попадает под дефиницию «популистских, однако непродуктивных расходов», подумалось: чем не Украина, ведь у нас инфляция в феврале тоже перепрыгнет 20 процентный рубеж (в последний раз мы были за этим заоблачным рубежом в январе 2001-го).

Так что же это за страна такая, с которой можно провести инфляционные параллели с Украиной? Речь идет об изувеченной терроризмом Шри Ланке, экономика которой балансирует на грани коллапса.

Как мы доработались до шри-ланкийских стандартов?

Станислав Голубенко, Киев