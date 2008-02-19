У какой партии есть шанс победить на досрочных выборах (опрос)

В случае проведения досрочных парламентских выборов их победителем станет Блок Юлии Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые представил на пресс-конференции в УНИАН директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

В частности, за БЮТ готовы голосовать – 25,3%; за Партию регионов – 23,8%; за блок "Наша Украина – Народная самооборона" – 9,3%; за КПУ – 8,5%; за Блок Литвина – 6,3%; за СПУ – 2,0%; за Прогрессивную социалистическую партию Украины – 1,0%; за другую партию или блок -1,2%; голосовали бы против всех – 7,7%; не принимали бы участие в голосовании – 8,8%; затруднились с ответом – 6,2%.

Также в случае проведения президентских выборов за Юлию ТИМОШЕНКО готовы проголосовать 23,2% опрошенных; Виктора ЯНУКОВИЧА – 22,1%; Виктора ЮЩЕНКО – 8,9%; Петра СИМОНЕНКО – 7,9%; Владимира ЛИТВИНА – 6,1%; Арсения ЯЦЕНЮКА – 2,5%; Александра МОРОЗА – 1,8%; Наталию ВИТРЕНКО – 1,4%; Юрия ЛУЦЕНКО – 0,9%; Анатолия ГРИЦЕНКО – 0,2%; за другого кандидата – 1%; голосовали бы против всех – 7,0%; не голосовали бы – 8,1%; затруднились с ответом – 8,8%.

Кроме того, больше всего украинцы доверяют Ю.ТИМОШЕНКО – индекс доверия (-0,12). У А.ЯЦЕНЮКА индекс доверия (-0,18); у В.ЯНУКОВИЧА индекс доверия (-0,22); у В.ЮЩЕНКО индекс доверия (-0,32);

Опрос проводился с 7 по 18 февраля 2008 года в 129 населенных пунктах Украины. Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 2 тыс. 7 респондентов, которые представляют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.