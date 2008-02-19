Нужно ли Украине ядерное оружие (опрос)

Почти половина украинцев против возобновления Украиной статуса ядерного государства.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые презентовал на пресс-конференции в УНИАН директор Киевского института проблем управления им. Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

В частности, против возобновления ядерного статуса выступают 49,7%. Вместо этого 31,2% - считает, что стоит возобновить ядерный статус. Не смогли ответить – 19,0% респондентов.

При этом, 46,0% считает, что руководство Украины правильно поступило, когда отказалось от ядерного оружия в 1993 году. “Неправильно – 36,3%, “другое” – 1,3%, “трудно ответить” – 16,4%.

Опрос проводился с 7 по 18 февраля 2008 года в 129 населенных пунктах Украины. Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2007 респондентов, которые представляют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.