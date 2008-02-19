Бывшая жена Червоненко научит женщин разводиться
Маргарита Червоненко считает себя сильной
|Маргарита Червоненко
Маргарита Червоненко стала председателем Общественной инициативы "Я-сильная!".
"Как женщина, которая прошла через сложный процесс развода со своим бывшим мужем - известным украинским политиком Евгением Червоненко, госпожа Маргарита Червоненко решила создать организацию ради помощи женщинам, которые сталкиваются с нарушением своих прав и коррумпированной судебной системой во время развода", - сообщается в пресс-релизе.
Поэтому в среду экс-жена гонщика и любителя вертолетов официально объявит о начале деятельности этой организации. А также она пригласит инициативных женщин к сотрудничеству, чтобы, объединив усилия, стать более сильными.
Представители организации распространят информацию относительно ее миссии, основных целей и программных принципов.