Бывшая жена Червоненко научит женщин разводиться

В среду, 20-го февраля бывшая жена экс-губернатора Запорожья Евгения Червоненко устраивает пресс-конференцию.

Маргарита Червоненко стала председателем Общественной инициативы "Я-сильная!".

"Как женщина, которая прошла через сложный процесс развода со своим бывшим мужем - известным украинским политиком Евгением Червоненко, госпожа Маргарита Червоненко решила создать организацию ради помощи женщинам, которые сталкиваются с нарушением своих прав и коррумпированной судебной системой во время развода", - сообщается в пресс-релизе.

Поэтому в среду экс-жена гонщика и любителя вертолетов официально объявит о начале деятельности этой организации. А также она пригласит инициативных женщин к сотрудничеству, чтобы, объединив усилия, стать более сильными.

Представители организации распространят информацию относительно ее миссии, основных целей и программных принципов.

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