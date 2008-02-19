Поезд Киев - Москва был задержан на полтора часа из-за контрабанды

На 1 час 40 минут задержался в железнодорожном пункте пропуска „Конотоп”, что в Сумской области, поезд „Киев-Москва”. Причиной такой длительной стоянки стали мобильные телефоны, спрятанные в технических полостях над потолком купе двух вагонов, которые обнаружили пограничники вместе с таможенниками.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, таким способом 187 мобилок пытался переправить проводник вагона № 2. Еще 87 телефонов скрыл проводник соседнего 3-го вагона. Продолжительное время понадобилось контролерам для выяснения обстоятельств и документирования. Теперь контрабандные телефоны марок „Нокия”, „Самсунг” и „Моторола”, из которых некоторые в розничной торговле стоят до 1 тысячи долларов, изъяты и переданы на таможню. Они предварительно оценены в 548 тысяч гривен.