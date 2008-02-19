Погода на 20 - 24 февраля

Завтра в Украине облачно с прояснениями. Ночью на Левобережье и в Крыму пройдет снег и мокрый снег (в Крыму местами сильные осадки, налипание мокрого снега), днем в восточных областях небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях и южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем западе страны и юге Одесской области до 5° тепла; на Южном берегу Крыма ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 21-22 февраля в Украине облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточных, западных, а 22 февраля ночью и в северных и большинстве центральных областей местами небольшие осадки. Местами туманы. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 21 февраля 3-8° мороза (в западных областях 0-5° мороза), 22 февраля 0-5° мороза, на западе и крайнем юге 1-3° тепла; днем 2-7° тепла, 21 февраля в восточных областях местами 0-3° мороза, 22 февраля в южной части и в Закарпатье 6-11° тепла.

23-24 февраля на территории страні теплая ветреная погода с температурой ночью от 3° мороза до 4° тепла, днем 2-8° тепла, 23 февраля в южной части и Закарпатье местами 10-12° тепла. 23 февраля временами небольшие осадки (в восточной части и в Крыму - умеренные) в виде дождя и мокрого снега; 24 февраля без существенных осадков.

В Киевской области 20 февраля облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

21-22 февраля облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только 22 февраля ночью местами небольшие осадки. Местами туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 21 февраля 3-8° мороза, 22 февраля 0-5° мороза; днем 2-7° тепла.

23-24 февраля в столичной области теплая ветреная погода с температурой ночью от 3° мороза до 3° тепла, днем 2-8° тепла. 23 февраля временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя; 24 февраля без существенных осадков.

В Киеве завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

21-22 февраля в столице также облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь 22 февраля ночью местами небольшие осадки. Местами туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 21 февраля 3-5° мороза, 22 февраля 0-2° мороза; днем 4-6° тепла.

23-24 февраля теплая ветреная погода с температурой ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 3-6° тепла. 23 февраля в столице временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя; 24 февраля без существенных осадков.