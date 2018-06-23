35 тысяч водителей остались без прав, но общественность довольна

Итоги месячника борьбы ГАИ со произволом на дорогах можно сформулировать так. Водители, которых лишили удостоверений, жалуются. Остальные автомобилисты довольны тем, что ездить стало спокойнее и что сами остались с правами. Руководство инспекции кичится результатами и продлило месячник на неопределенный срок...

Напомним, с 10 января ГАИ кардинально изменило подход к нарушителям дорожного движения. В первую очередь Госавтоинспекция поменяла местами инспекторов из разных регионов. Например, в Киеве работали донецкие правоохранители на дорогах. “Это было сделано для того, – объяснила УНИАН старший инспектор департамента связей с общественностью ГАИ Нина Хмелевская, – чтобы инспекторы были более объективными, и не боялись давления со стороны представителей местной власти”. Во-вторых, инспекторы начали работать значительно активнее, чем они делали это до тех пор. А для того, чтобы мотивировать водителей платить штрафы и являться в суд, инспекторы изымают права прямо на месте нарушения. Суды, в свою очередь, оперативно (за день-два) принимают решение о штрафе или о лишении прав на определенный срок. За период с 10 января по судебным решениям без удостоверений осталось более 35 тысяч водителей.

Все это в ГАИ называют “широкомасштабной оперативно-профилактической отработкой автодорог государства”, которая проводится на основе инструкции министра внутренних дел Юрия Луценко, а также на выполнение поручения Президента. Он перед Новым годом пообещал уволить руководство ГАИ, если на протяжении месяца на украинский дорогах не станет больше порядка и меньше смертей.

Председатель Всеукраинского общества защиты прав водителей, народный депутат Николай Кравченко говорит, что к нему массово обращаются автомобилисты, которые не согласны ни с действиями ГАИ, ни с решениями суда. “Я, конечно, за порядок на дорогах, – говорит Кравченко. – Но то, что делает сегодня ГАИ, – абсолютно незаконно. Это все равно, что запустить в Киев большое количество милиционеров из других городов, отдав им приказ хватать и кидать к КПЗ всех, у кого нет при себе паспорта! У нас милицейское государство, сегодня пострадали водители, а завтра пострадают пешеходы”.

В числе претензий, которые выдвигают автомобилисты к ГАИ, - нехватка правовой основы для проведения такой акции, особенно – для изымания водительских удостоверений. “У них ни постановления, ни даже приказа, только инструкция, – отмечает господин Кравченко. – Сначала нужно сделать законодательную базу, а затем уже действовать законным путем. Провести заседание рабочей группы, обсудить проект постановления. И принять наконец Кодекс о дорожном движении”.

Водители также обвиняют инспекторов ГАИ в увеличении штрафов во время проведения месячника. Интересно, что гаишники и сами критикуют нововведение. “Мы забираем права фактически незаконно, – признается мой знакомый сотрудник Управления ГАИ в Донецкой области Владимир, которого прислали на усиление в Киев. – Сначала нужно было внести изменения в Административный кодекс. Все мои коллеги, которых я знаю, против такой практики. И еще против того, чтобы в командировку посылали в другие регионы”. Сам Владимир, который по понятным причинам попросил не называть его фамилию, рассказывает, что донецкий месячник в Киеве прошел довольно спокойно. ”Мы думали, будет хуже, – говорит Владимир. – Киев очень своеобразный город: депутаты, ксивы, визитки... А права мы отбираем непонятно на каких основаниях. Если водитель подаст жалобу в суд, то будет отвечать за нарушение закона рядовой инспектор, я не руководство МВД, которое это все придумало. Вот что обидно”.

В ГАИ на вопрос о законности и основаниях проведения месячника отвечают довольно эмоционально. “А 9 тысяч смертей на дорогах за прошлый год для вас не основание? – возмущается госпожа Хмелевская. Аргументов относительно законности изъятия прав на месте представительница пресс-службы ГАИ не нашла, лишь пожаловалась на неэффективность нынешней системы вызовов в суд, которые не всегда доходят к ответчику и которые нарушителями нередко просто игнорируются. “Вы же знаете, как это происходит, – объяснила Хмелевская. – Водители не приходят в суд, не знают и не хотят знать, что их лишили удостоверений, и продолжают управлять своими автомобилями. Конечно, мы все равно их находим и забираем права, но это не так быстро”.

У ГАИ «железный» аргумент в интересах тех методов, которые используются сегодня: с 1 января по 18 февраля текущего года на украинских дорогах погибло на 204 человека меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. На 1000 – сократилось число пострадавших в ДТП, и собственно дорожно-транспортных происшествий произошло на 858 меньше. Вопросы относительно соблюдения буквы закона в ГАИ обещают в ближайшее время решить. “Уже готовы изменения в Административный кодекс, а также в ряд законов”, – сообщила Нина Хмелевская. И если сначала меры ГАИ позиционировались как месячник оперативно-профилактической работы, то впоследствии их переименовали в апробацию новых форм работы. “Правда, те инспекторы, которые были в командировках, вернулись в свои регионы”, – говорит Хмелевская.

Учитывая ситуацию в Верховной Раде, ждать принятия поправок в Административный кодекс и другие законы придется, по-видимому, предстоит очень долго. А Президент, напомним, требовал уменьшить количество погибших на дорогах в двухмесячный срок.

В обществе к новой политике ГАИ отношение скорее одобрительное. Как в ситуации с пощечиной Луценко мэру Киева. Все понимают, что так вообще-то делать нельзя, но считают, что в данном случае именно так и нужно было сделать.

Одобряют действия ГАИ и водители (которые остались с правами): “Я считаю, что это абсолютно нормально, так и нужно, – говорит киевский таксист Сергей, который пытается не нарушать правила (“когда нет необходимости их нарушать”). – Беспорядка на дорогах стало меньше, это я вам точно говорю. Правда, есть такие люди, которым закон неписан, так они гоняют, как и гоняли. Но большинство пытается лишний раз не нарушать правила – чтобы не ходить пешком. И как будто взяток гаишники стали брать меньше”.

Пешеходы отмечают, что более сдержанными стали и водители маршруток. В салонах многих из них даже появились таблички, которые сообщают, что в связи с увеличением количества штрафов водители будут останавливаться только на остановках и только по правилам. “И в самом деле, у нашего дома уже не останавливаются маршрутки, как ты им не маши”, – говорит соседка Татьяна. Я лично хожу к метро пешком, поэтому и не знала об этой новации...

Виктория Герасимчук