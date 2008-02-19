Ющенко уволил Докаленко

Текст указа - на официальном сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ (№ 137/2008), которым освободил Виталия ДОКАЛЕНКО от должности президента Национальной телекомпании Украины. Текст указа от 18 февраля размещен на официальном сайте Президента. Причина освобождения В.ДОКАЛЕНКО не указывается. Как сообщал УНИАН, В.ДОКАЛЕНКО занимал должность президента НТКУ с октября 2005 года. До этого В.ДОКАЛЕНКО был генеральным директором телеканала „Тонис”, работал главным режиссером „Нового канала”.

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