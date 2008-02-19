Черновецкий готов лично засучить рукава и демонтировать ТРЦ «Троицкий»

В Киеве будет построен новый стадион европейского образца для проведения финала чемпионата Европы по футболу 2012 года, место для него планируется определить уже на этой неделе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«На этой неделе будет принято решение о месте его (стадиона – УНИАН) расположения. Скорее всего, он будет построен на территории ВДНХ. Вопрос будет рассмотрен рабочей комиссией уже в ближайшие дни», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Городской председатель также заявил, что необходимо ускорить решение вопроса с демонтажем торгово-развлекательного комплекса «Троицкий» перед НСК «Олимпийский», подчеркнув, что это вопрос «решен однозначно» - «Троицкий» будет снесен.

«На протяжении ближайшей недели совместно с Министерством по вопросам семьи, молодежи и спорта, к компетенции которого относится данный вопрос, будет выяснено, кто какую работу будет выполнять: кто будет финансировать, а кто будет заниматься демонтажными работами. Чтобы устранить последнее препятствие перед проведением финала Евро-2012, я готов лично принять участие в начале работ по демонтажу ТРЦ «Троицкий», - сказал мэр столицы.