Из зоны проведения АТО эвакуированы двое тяжелобольных детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, из Донецкой области вывезен тяжелобольной малыш, а из города Рубежное Луганской области эвакуирован преждевременно рожденный младенец весом 700 г.Читайте такжеИз Крыма и Донбасса в другие регионы выехали уже свыше 250 тысяч переселенцев

Сегодня в специальных реанимобилях в сопровождении медицинских работников дети прибыли в Харьков, где размещены в специализированных учреждениях здравоохранения для оказания дальнейшей медицинской помощи.