Из зоны проведения АТО эвакуированы двое тяжелобольных детей
19:52, 10 сентября 2014Общество
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Благодаря оперативному и тесному взаимодействию Минздрава Украины и Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации из зоны проведения антитеррористической операции эвакуированы двое тяжелобольных детей.
Из города Рубежного Луганской области эвакуированы преждевременно родившегося младенца
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, из Донецкой области вывезен тяжелобольной малыш, а из города Рубежное Луганской области эвакуирован преждевременно рожденный младенец весом 700 г.Читайте такжеИз Крыма и Донбасса в другие регионы выехали уже свыше 250 тысяч переселенцев
Сегодня в специальных реанимобилях в сопровождении медицинских работников дети прибыли в Харьков, где размещены в специализированных учреждениях здравоохранения для оказания дальнейшей медицинской помощи.
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