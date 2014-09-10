Из зоны проведения АТО эвакуированы двое тяжелобольных детей

19:52, 10 сентября 2014
Общество
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Благодаря оперативному и тесному взаимодействию Минздрава Украины и Департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации из зоны проведения антитеррористической операции эвакуированы двое тяжелобольных детей.

скорая

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, из Донецкой области вывезен тяжелобольной малыш, а из города Рубежное Луганской области эвакуирован преждевременно рожденный младенец весом 700 г.Читайте такжеИз Крыма и Донбасса в другие регионы выехали уже свыше 250 тысяч переселенцев

Сегодня в специальных реанимобилях в сопровождении медицинских работников дети прибыли в Харьков, где размещены в специализированных учреждениях здравоохранения для оказания дальнейшей медицинской помощи.

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