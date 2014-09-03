В Киеве началась неделя украинского кино в поддержку режиссера Сенцова



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе 1+1.

Неделю украинского кино в поддержку режиссера Олега Сенцова открыла ведущая ТСН Маричка Падалко.

Неделя украинского кино стартовала в среду, 3 сентября, в киевском кинотеатре «Кинопанорама» и продлится до 9 сентября.

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«Все собранные за просмотр фильмов деньги пойдут на поддержку семьи кинорежиссера, которая тратит достаточно большие средства, защищая нашего узника в России, в том числе на разные экспертизы. Олег обязательно будет свободным! Украина его не оставит», - сказала Падалко.

Неделя украинского кино началась фильмом Олега Сенцова «Гамер». А всего в течение недели покажут восемь украинских фильмов, которые являются участниками международных кинофестивалей последних лет. В частности, в программе фестиваля известные ленты «Хайтарма», «Иван Сила», «Молитва о гетмане Мазепе» и другие.

На открытие недели украинского кино пришли режиссеры Ахтем Сеитаблаев, Олесь Санин, Любомир Кобыльчук, гендиректор международного кинофестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи, министр культуры Евгений Нищук, посол по особым поручениям МИД Дмитрий Кулеба, председатель Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

Напомним, режиссера Олега Сенцова задержали в мае в Крыму после акции протеста и обвинили в подготовке терактов. В настоящее время он находится в СИЗО Лефортовской тюрьмы в Москве.

Освободить украинского режиссера неоднократно требовали представители украинского, европейского и российского киносообщества. Однако российская власть продолжает держать Сенцова в тюрьме.

В поддержку Олега Сенцова канал «1+1» создал сайт savegoodguys.1plus1.ua.