Из-за артобстрела Донецк остался без воды
22:09, 03 сентября 2014Общество
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В Донецке из-за артобстрела водопроводные узлы города остановлены, вода потребителям не подается.
В Донецке из-за артобстрела водопроводные узлы города остановлены, вода потребителям не подается / evpcity.com
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета 3 сентября, в 19.30 после артобстрела была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. В результате чего вода на Донецк теперь не подается, водопроводных узлы города остановлены.
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Приступить к ремонтным работам и восстановлению энергоснабжения Верхнекальмиусской фильтровальной станции аварийные бригады смогут только после прекращения обстрелов.
На данный момент в районе Ясиноватой ведутся боевые действия, отметили в горсовете.
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