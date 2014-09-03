Из-за артобстрела Донецк остался без воды

22:09, 03 сентября 2014
Общество
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В Донецке из-за артобстрела водопроводные узлы города остановлены, вода потребителям не подается.

/ evpcity.com

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета 3 сентября, в 19.30 после артобстрела была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. В результате чего вода на  Донецк теперь не подается, водопроводных узлы города остановлены.

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Приступить к ремонтным работам и восстановлению энергоснабжения Верхнекальмиусской фильтровальной станции аварийные бригады смогут только после прекращения обстрелов. 

На данный момент в районе Ясиноватой ведутся боевые действия, отметили в горсовете.

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