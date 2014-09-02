Журналисты показали разрушенное после вторжения боевиков Старобешево (видео)

В поселке несколько дней назад продолжались ожесточенные бои между украинской армией и боевиками с российскими военными.

27 августа населенный пункт был захвачен боевиками совместно с российскими оккупантами.

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"От поселка осталось несколько домов", - говорит местный житель.