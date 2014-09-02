Журналисты показали разрушенное после вторжения боевиков Старобешево (видео)
20:15, 02 сентября 2014Общество
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В сети появилось видео разрушенного поселка Старобешево.
В деревне шли ожесточенные бои / Скриншот
В поселке несколько дней назад продолжались ожесточенные бои между украинской армией и боевиками с российскими военными.
27 августа населенный пункт был захвачен боевиками совместно с российскими оккупантами.
Читайте такжеБоевики на Луганщине обстреляли из тяжелой артиллерии жилой проспект, есть жертвыСейчас Старобешево почти полностью разрушено, сообщает ТСН.uа.
"От поселка осталось несколько домов", - говорит местный житель.
Журналисты показали Старобешево после вторжения боевиков
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