Сегодня в Донецке были слышны залпы из тяжелых орудий

Об этом сообщает горсовет Донецка.

«Вторая половина дня в городе прошла неспокойно. Около 16.00 от жителей стали поступать сообщения о том, что в микрорайонах Широкий, Текстильщик, Лидиевка и Бирюзова слышны залпы из тяжелых орудий», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке боевики из "Градов" обстреляли нефтебазуТакже сообщается, что 1 сентября аварийные бригады Донецких электрических сетей запитали более тридцати трансформаторных подстанций в Киевском районе. Кроме того, были восстановлены 11 воздушных линий в Петровском и Куйбышевском районах.

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