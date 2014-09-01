В Донецке боевики из "Градов" обстреляли нефтебазу

Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, также во время обстрелов в Петровском районе города повреждены жилой дом и медпункт шахты.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа Донецк потряс мощный взрыв, эхо которого было слышно во всех районах города. Пользователи соцсетей писали, что в 19.15 по всему городу "вздрогнули дома", взрывная волна распространилась далеко за пределы микрорайона Лидиевка, где был обнаружен источник взрыва.