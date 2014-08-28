Невзоров: Рано или поздно "герои Новороссии" получат статус международных преступников

Об этом он рассказал в интервью журналу Новое время.

"Рано или поздно будут вскрыты все могильники, откроются все подвалы и соберутся все заявления об "отжатом", украденном, изнасилованном. И все эти герои Новоросии получат пахучий, просоленный, как их камуфляжные майки, статус международных преступников", - рассказал журналист.

Невзоров считает, что Украина в рамках международного права будет искать и находить боевиков, виновных в преступлениях.

Кроме этого, Невзоров отметил, что ему непонятен "милитаристический угар" России, поскольку страна "трагически проиграла" войну Чечне.

"А если базировать на моих личных ощущениях...то запас государственного маразма в России позволит в таком виде существовать еще год-полтора. Потом, если найдет заправку - а она ее не найдет, потому что маразм того образца, который движет РФ, больше в мире нигде не известен, - массовая шизофрения пойдет на убыль. А когда запасы маразма закончатся, вероятно, изменится многое в России - и так, как нам было даже страшно представить", - считает Невзоров.

Полное интервью Невзорова читайте 29 августа в новом номере журнала Новое время.