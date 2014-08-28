С завтрашнего дня в Украину вернется тепло: температура поднимется до 25 градусов

Только в Черниговской, Сумской и Полтавской областях возможны небольшие осадки, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха начнет повышаться, в течение дня ожидается +20+27, в южной части до +28 градусов.

В западной части будет преобладать сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью +7 +12, днем +14+19 градусов.

В северных областях небольшие дожди с грозами возможны лишь в Черниговской и Сумской областях. Температура воздуха ночью +8+13, в Карпатах местами +1+8 градусов, днем ​​+20+25 градусов.

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В центральных областях осадки маловероятны, только в Полтавской области ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10+16, днем +20+26 градусов.

На востоке Украины без осадков. Температура воздуха ночью +10+16, днем +22+27 градусов.

В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью +14+20, днем +22+28 градусов.

В Киеве будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +9+11, днем +20+22 градуса.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.