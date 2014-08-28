Боевики продолжают обстрел Луганска, город уже 26-й день без света, воды и связи (видео)

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, по сообщениям жителей, обстрелы Луганска продолжаются, однако звуки выстрелов и разрывов снарядов стали слышны реже.

Читайте такжеЛуганск продолжают обстреливать, остро стоит вопрос отсутствия водыГорожане информируют, что в результате попадания снарядов зафиксированы серьезные повреждения жилых домов в поселке Юбилейный, по улице Советская, Дальневосточная, Линева, также были попадания на территории рынка в квартале Южный и других районах.

В Луганск не поставляют продукты, медикаменты и топливо, острым остается вопрос отсутствия воды. В продаже есть лишь хлеб и продукты первой необходимости, за которым выстраиваются большие очереди. Луганчане также сообщают, что некоторым удается получить пакеты с гуманитарной помощью.

У людей исчерпаны имеющиеся денежные средства, так как длительный период в городе не выплачиваются зарплаты, пенсии и социальные выплаты.