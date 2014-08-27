В Украину надвигаются холод и дожди: завтра температура упадет до 14 градусов

Температура воздуха понизится до +14+19 градусов, лишь на юге и востоке будет теплее, до +20+27 градусов, в Приазовье до +29 градусов, сообщает Opogode.ua.

Дожди охватят все области и Крым, местами возможны сильные осадки. Вечером запад, центр и юг Украины очистятся от влажных облаков.

В западной части ожидается дождливая погода, местами сильные осадки. Температура воздуха ночью +7+12, днем +14+19 градусов.

В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью +9+14, днем +14+19 градусов.

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В центральных областях ожидаются дожди, грозы, вечером установится сухая погода. Температура воздуха ночью +11+16, днем +16+22, в Днепропетровской области до +26 градусов.

На востоке Украины пройдет дождь. Температура воздуха ночью +10+16, днем +18+25, в Донецкой и Луганской областях местами до +28 градусов.

В южной части ожидаются дожди и грозы, вечером - прекращение осадков. Температура воздуха ночью +14+20, днем +20+28 градусов.

В Киеве будет преобладать дождливая прохладная погода. Температура воздуха ночью +10+13, днем +16+18 градусов.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, 5-12 м/с.