Синоптики пообещали, что к выходным в Украине потеплеет до +30°

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщил журналистам заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«Нестабильный характер погоды в Украине будет отмечаться в ближайшие 2-3 дня... В дальнейшем с 29-30 августа и до 4 сентября... будет в основном без осадков, опасные и стихийные метеорологические явления маловероятны», - сказал Прокопенко.

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По его словам, начиная со второй половины недели и до начала сентября средняя температура воздуха ночью в стране составит 9-16 градусов тепла, на юге — 27-20 градусов выше нуля.

Днем температура воздуха будет колебаться от 21 до 27 градусов тепла, на юге - до +30.

При этом Прокопенко предупредил, что 26-27 августа в западных и северных областях Украины возможны грозовые дожди, которые 28 августа переместятся на юг страны.