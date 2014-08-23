На Полтавщине за сепаратизм осудили гражданку России

Как сообщила УНИАН начальник отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ, Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы прокуратуры области Людмила Армеева, в марте россиянка в социальных сетях разместила публичные призывы к совершению действий, направленных на проведение референдума о самоопределении областей юго-востока Украины и последующее присоединение их к Российской Федерации.

По данным пресс-службы Крюковского районного суда, во время досудебного следствия 5 августа между Армеевой и обвиняемой было заключено соглашение о признании виновности, в соответствии с требованиями статьи 472 УПК Украины.

Читайте такжеЗа вербовку одесситов россиянина приговорили к 5 годам тюрьмыКроме того, стороны согласовали, что при утверждении соглашения обвиняемой будет назначено наказание по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины в виде ограничения свободы на три года, и на основании статьи 75 УК она будет освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком.

На заседнии суда обвиняемая признала себя виновной.

Судья Крюковского райсуда утвердила ранее подписанное между прокурором и обвиняемой соглашение и дала обвиняемой условный срок.