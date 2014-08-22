На сегодня по всей Украине объявлено штормовое предупреждение

"По информации Гидрометцентра 22 августа в западных, северных, большинстве центральных областей, в Одесской и Николаевской областях грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 23 августа в Украине, кроме северных и большинства центральных областей, местами кратковременный дождь, гроза", - отметили в Госавтоинспекции, которая обратилась к гражданам быть предельно осторожными в такую погоду.

В таких погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей быть особо внимательными и осторожными за рулем, не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и правила парковки, отказаться от рискованных маневрирований.