10-летний мальчик пожертвовал армии 1300 грн: Если не будет Украины, мне планшет не нужен
10-летний львовянин Тарас Кротько передал 1300 грн для помощи украинской армии. Мальчик собирал деньги на планшет, но решил отдать их на закупку бронежилетов.
Он принес деньги на студию местной радиостанции, которая организовала кампанию по сбору средств на помощь бойцам АТО, передает Zaxid.net .
Мальчик оставил записку, в которой объяснил, что 1300 грн ему подарили родственники на день рождения, а он решил отдать их на бронежилеты для украинских военных.
Читайте такжеВеликобритания передала 180 бронежилетов и касок для сил АТО
«Мы были немного растеряны, потому что он пришел сюда с копилкой, где эти деньги держал, и сказал, что планшет - это не главное и он может без него обойтись, а солдат без бронежилета - погибнет. Если солдаты будут гибнуть, то не будет страны, а если не будет страны - Украины, которую он очень любит - то ему ни планшета, ничего не надо. И сказал «Слава Украине», - рассказал ведущий радиостанции «Львівська хвиля» Андрей Великий.