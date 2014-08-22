10-летний мальчик пожертвовал армии 1300 грн: Если не будет Украины, мне планшет не нужен

Он принес деньги на студию местной радиостанции, которая организовала кампанию по сбору средств на помощь бойцам АТО, передает Zaxid.net .

Мальчик оставил записку, в которой объяснил, что 1300 грн ему подарили родственники на день рождения, а он решил отдать их на бронежилеты для украинских военных.

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«Мы были немного растеряны, потому что он пришел сюда с копилкой, где эти деньги держал, и сказал, что планшет - это не главное и он может без него обойтись, а солдат без бронежилета - погибнет. Если солдаты будут гибнуть, то не будет страны, а если не будет страны - Украины, которую он очень любит - то ему ни планшета, ничего не надо. И сказал «Слава Украине», - рассказал ведущий радиостанции «Львівська хвиля» Андрей Великий.