СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА наметила бизнес-цели на новый сезон 2014-2015

Было отмечено, что благодаря специализации на важнейших направлениях бизнеса, востребованных основными заказчиками СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ – предприятиями и организациями среднего и крупного бизнеса в 2013 и в первой половине 2014 успешно работал Компьютерный Системный Консалтинговый Центр для предприятий и организаций.

СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА сфокусирована на ключевых направлениях - производительные компьютеры, серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование, системы безопасности и программное обеспечение. В отчетный период осуществлялись комплексные поставки заказчикам компьютерной техники, серверов, систем хранения данных собственного производства, производства Hewlett-Packard, а также программного обеспечения Microsoft. Очевиден рост интереса к системам безопасности и видеонаблюдения.

Период сезонного затишья мы использовали для улучшения подготовки специалистов Компьютерного Системного Консалтингового Центра для предприятий и организаций для того, чтобы обновить номенклатуру предлагаемой продукции и активно предлагать услуги по ее интеграции.

В то же время на рынке сохранились негативные тенденции прошлого года, когда из-за опасения усиления кризисных явлений откладывается внедрение инфраструктурных проектов, отдача от которых ожидается в отдаленной перспективе, а закупают IT-продукты для поддержания работоспособности и дополнения существующей IT-инфраструктуры. Это свидетельствует о так называемом «отложенном спросе» на IT-проекты. Таким образом, мы видим временное снижение объема «интеграционной» составляющей бизнеса.

К сожалению, из-за аннексии Крыма и военных действий в Донецкой и Луганской областях во втором квартале 2014 года временно сократилась география бизнеса нашей фирмы.

СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА всегда была сильна в легальных рыночных схемах работы – бизнес создан для взаиморасчетов с заказчиками по безналичному расчету и успешно работает в течение более чем 28 лет. В свободных рыночных условиях на первый план выходит профессионализм и успешный опыт работы. Поэтому мы с оптимизмом ожидаем действий нового правительства Украины по легализации всей IT-отрасли и ожидаем реальных перемен к лучшему в ближайшее время.

В рамках собрания был проведен тренинг, направленный на совершенствование продаж в корпоративном секторе с участием специалистов и менеджеров Microsoft, Intel и Hewlett-Packard.

Работа в коммерческом секторе продолжает быть приоритетным направлением бизнеса нашей фирмы. При участии фирмы Smart Consulting, Киев был организован бизнес тренинг, посвященный совершенствованию продаж коммерческим заказчикам в целом и комплексным продажам IT-продуктов/проектов в частности. Свое видение продаж представили стратегические партнеры СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ – Intel, Hewlett-Packard и Microsoft. Было отмечено, что в настоящее время решающим условием успешных продаж является компетентность поставщика IT-продуктов и проектов, а также его тесное взаимодействие с ведущими мировыми производителями платформ, техники и программного обеспечения

Стоит отметить, что СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА является партнером Intel уровня Technology Provider Platinum Partner. Данный статус свидетельствует об исключительном уровне знаний и навыков специалистов СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ в области решений на базе технологий Intel® - в первую очередь материнских плат, процессоров, платформ серверов и систем хранения данных.

С 2000 года СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА является партнером Microsoft Certified Partner и специализируется по следующим направлениям:

Volume Licensing (корпоративное лицензирование)

Midmarket Solution Provider (инфраструктурные решения для предприятий малого и среднего бизнеса (до 500ПК))

Также СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА является партнером HP уровня PartnerOne, что гарантирует Заказчику высококвалифицированную помощь в области планирования закупки, развертывания техники, обслуживания и технической поддержки. СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА обладает сертификатами в области основных продуктов HP:

HP Professional Computing Specialist (компьютеры, ноутбуки, серверы)

HP Advanced Storage Specialist (системы хранения данных)

HP Professional Networking Specialist (сетевое оборудование)

Очевидно, что в нашей фирме созданы условия для успешного развития сотрудничества с коммерческими предприятиями и организациями. Наши компетенции соответствуют главным потребностям этой категории заказчиков.

На 2014 – 2015 гг. мы планируем добавить в список наших специализаций решения на основе «частного облака» и решения для конвергентной инфраструктуры.

Партнеры и участники отметили высокий уровень организации мероприятия.

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Информация о фирме:

СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА – самая опытная компьютерная фирма в Украине и один из крупнейших в Украине производителей серверов и компьютеров. Работает в отрасли компьютерных технологий с 1986 года.

Основные направления деятельности СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ:

системная интеграция;

производство серверов, систем хранения данных и компьютеров;

проектирование и внедрение:

- технологий виртуализации

- Центров Обработки Данных

- компьютерных сетей

- систем видеоконференций

- видеонаблюдения и безопасности

- компьютерных интерактивных систем для образования

аудит и анализ IТ-инфраструктуры предприятий заказчиков, IТ-консалтинг;

автоматизация бизнес-процессов;

техническая поддержка IT-инфраструктуры заказчиков.

www.spez.com.ua