СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА наметила бизнес-цели на новый сезон 2014-2015
9 августа 2014 СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА провела ежегодное собрание специалистов в области продаж и системной интеграции в Зале Высоких Компьютерных Технологий.
Было отмечено, что благодаря специализации на важнейших направлениях бизнеса, востребованных основными заказчиками СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ – предприятиями и организациями среднего и крупного бизнеса в 2013 и в первой половине 2014 успешно работал Компьютерный Системный Консалтинговый Центр для предприятий и организаций.
СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА сфокусирована на ключевых направлениях - производительные компьютеры, серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование, системы безопасности и программное обеспечение. В отчетный период осуществлялись комплексные поставки заказчикам компьютерной техники, серверов, систем хранения данных собственного производства, производства Hewlett-Packard, а также программного обеспечения Microsoft. Очевиден рост интереса к системам безопасности и видеонаблюдения.
Период сезонного затишья мы использовали для улучшения подготовки специалистов Компьютерного Системного Консалтингового Центра для предприятий и организаций для того, чтобы обновить номенклатуру предлагаемой продукции и активно предлагать услуги по ее интеграции.
В то же время на рынке сохранились негативные тенденции прошлого года, когда из-за опасения усиления кризисных явлений откладывается внедрение инфраструктурных проектов, отдача от которых ожидается в отдаленной перспективе, а закупают IT-продукты для поддержания работоспособности и дополнения существующей IT-инфраструктуры. Это свидетельствует о так называемом «отложенном спросе» на IT-проекты. Таким образом, мы видим временное снижение объема «интеграционной» составляющей бизнеса.
К сожалению, из-за аннексии Крыма и военных действий в Донецкой и Луганской областях во втором квартале 2014 года временно сократилась география бизнеса нашей фирмы.
СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА всегда была сильна в легальных рыночных схемах работы – бизнес создан для взаиморасчетов с заказчиками по безналичному расчету и успешно работает в течение более чем 28 лет. В свободных рыночных условиях на первый план выходит профессионализм и успешный опыт работы. Поэтому мы с оптимизмом ожидаем действий нового правительства Украины по легализации всей IT-отрасли и ожидаем реальных перемен к лучшему в ближайшее время.
В рамках собрания был проведен тренинг, направленный на совершенствование продаж в корпоративном секторе с участием специалистов и менеджеров Microsoft, Intel и Hewlett-Packard.
Работа в коммерческом секторе продолжает быть приоритетным направлением бизнеса нашей фирмы. При участии фирмы Smart Consulting, Киев был организован бизнес тренинг, посвященный совершенствованию продаж коммерческим заказчикам в целом и комплексным продажам IT-продуктов/проектов в частности. Свое видение продаж представили стратегические партнеры СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ – Intel, Hewlett-Packard и Microsoft. Было отмечено, что в настоящее время решающим условием успешных продаж является компетентность поставщика IT-продуктов и проектов, а также его тесное взаимодействие с ведущими мировыми производителями платформ, техники и программного обеспечения
Стоит отметить, что СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА является партнером Intel уровня Technology Provider Platinum Partner. Данный статус свидетельствует об исключительном уровне знаний и навыков специалистов СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ в области решений на базе технологий Intel® - в первую очередь материнских плат, процессоров, платформ серверов и систем хранения данных.
С 2000 года СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА является партнером Microsoft Certified Partner и специализируется по следующим направлениям:
Volume Licensing (корпоративное лицензирование)
Midmarket Solution Provider (инфраструктурные решения для предприятий малого и среднего бизнеса (до 500ПК))
Также СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА является партнером HP уровня PartnerOne, что гарантирует Заказчику высококвалифицированную помощь в области планирования закупки, развертывания техники, обслуживания и технической поддержки. СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА обладает сертификатами в области основных продуктов HP:
HP Professional Computing Specialist (компьютеры, ноутбуки, серверы)
HP Advanced Storage Specialist (системы хранения данных)
HP Professional Networking Specialist (сетевое оборудование)
Очевидно, что в нашей фирме созданы условия для успешного развития сотрудничества с коммерческими предприятиями и организациями. Наши компетенции соответствуют главным потребностям этой категории заказчиков.
На 2014 – 2015 гг. мы планируем добавить в список наших специализаций решения на основе «частного облака» и решения для конвергентной инфраструктуры.
Партнеры и участники отметили высокий уровень организации мероприятия.
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Информация о фирме:
СПЕЦВУЗАВТОМАТИКА – самая опытная компьютерная фирма в Украине и один из крупнейших в Украине производителей серверов и компьютеров. Работает в отрасли компьютерных технологий с 1986 года.
Основные направления деятельности СПЕЦВУЗАВТОМАТИКИ:
системная интеграция;
производство серверов, систем хранения данных и компьютеров;
проектирование и внедрение:
- технологий виртуализации
- Центров Обработки Данных
- компьютерных сетей
- систем видеоконференций
- видеонаблюдения и безопасности
- компьютерных интерактивных систем для образования
аудит и анализ IТ-инфраструктуры предприятий заказчиков, IТ-консалтинг;
автоматизация бизнес-процессов;
техническая поддержка IT-инфраструктуры заказчиков.