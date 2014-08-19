Днепропетровская ОГА рекомендует школам перейти на шестидневный график

Об этом сообщает пресс-служба ОГА со ссылкой на директора департамента образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации Александра Демчика.

По его словам, новшество может быть введено только для учеников 5-11 классов и только в течение первого учебного семестра. В ближайшее время появится письмо-рекомендация по этому вопросу.

«Переход на шестидневное обучение является рекомендацией для учебных заведений нашей области. У нас есть данные, что в этом году лимит газа будет сокращен на 24%. Основная цель, которую мы ставим перед собой - обеспечить детей надлежащими условиями для обучения. В частности, это касается температурного режима в помещениях школьных кабинетов», - отметил Демчик.

Читайте такжеШкольники в оккупированных боевиками городах Донбасса не будут отмечать 1 сентябряОн также сообщил, что осенние каникулы для школьников будет увеличены на 5 дней. Они продлятся с 27 октября по 9 ноября. Весенние каникулы продлят на 10 дней - с 9 по 29 марта 2015 года. Период зимних каникул оставят без изменений.

Демчик не исключает возможности, что учебные заведения на отдельных территориях области смогут обеспечить стабильный и необходимый уровень отопления, что даст возможность избежать перехода на 6-дневку.

По его информации, школьники начальных классов продолжат учиться по привычной 5-дневной системе. Учебная программа в 1-4 классах позволяет корректировки без посещения школы по субботам.