Шесть интернатов готовы принять 119 детей-сирот и инвалидов, которые остались в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины со ссылкой на Межведомственный координационный штаб.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 15.08.2014 из учреждений социальной защиты детей (приюты для детей, центры социально-психологической реабилитации детей), которые расположены в районах проведения антитеррористической операции, эвакуированы все дети.Читайте такжеИз восточных областей в безопасные регионы Украины эвакуировано более 1,5 тысячи детей-сирот

Продолжается работа по организации переселения 119 воспитанников Краснодонского детского дома-интерната и детского отделения Ровеньковского дома-интерната для лиц преклонного возраста и инвалидов Донецкой области, которые непосредственно находятся в зоне активных действий антитеррористической операции. На данный момент продолжаются переговоры о перемещении отмеченных детей. Шесть интернатных учреждений Сумской, Харьковской и Полтавской областей готовы принять отмеченных воспитанников.

Из Луганской области в другие области переехали 17 детских домов семейного типа и 26 приемных семей, в которых воспитывается 43 родных ребенка и 130 детей-сирот и детей лишенных родительской заботы. Всего -173 ребенка.

Из Донецкой области в другие области переехали 28 детских домов семейного типа и 62 приемных семьи, в которых воспитывается 78 родных детей и 294 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. Всего – 372 ребенка.

Кроме того, перевезен 201 человек (в т.ч. 136 детей) из Шахтерского детского дома-интерната в Дружковский детский дом-интернат Донецкой области, 416 подопечных Торезского психоневрологического интерната в Славянский психоневрологический интернат. В общей сложности осуществлено перемещение свыше 900 человек в пределах Донецкой области.

Также из Донецкой области 28 подопечных переведены в дома-интернаты для граждан преклонного возраста и инвалидов в другие области, и осуществлено перемещение 360 граждан отмеченных категорий в пределах Донецкой области.Читайте также119 детей-сирот пока остаются в домах-интернатах, расположеных зоне АТО

Перевезено 115 подопечных Донецкого дома-интерната для граждан преклонного возраста и инвалидов. Из них 23 человека перемещены в пределах Донецкой области и 92 человека в дома-интернаты Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, в общей сложности из Донецкой и Луганской областей, где продолжаются боевые действия по освобождению населенных пунктов от пророссийских боевиков, эвакуировано свыше 1,5 тысяч детей-сирот.