19-22 августа выставка-продажа «Краще вiд майстра» в Киевском Дворце спорта
Эта выставка особенно интересна любителям авторских, эксклюзивных изделий, произведений искусства, оригинальных сувениров и поделок; тем, кто хочет сделать близкому человеку неповторимый подарок, и тем, кто любит искусство и хочет к нему приобщиться, попробовав создать сувенир своими руками под руководством мастера, приняв участие в мастер-классе.
На четыре дня – со вторника по пятницу включительно – выставка становится местом, где есть возможность окунуться в творческую атмосферу, пообщаться с авторами, отдохнуть душой и порадовать глаз рукотворной красотой.
Выставка «Краще вiд майстра» объединяет экспозиции авторских работ, выполненных из различных материалов и в разных техниках. Это самая большая выставка-продажа художественных произведений в городе.
На выставке представлены авторские работы:
· керамика, живопись, коллаж;
· ювелирные и художественные изделия;
· валяние;
· батик;
· вышивка;
· декупаж;
· писанки;
· куклы;
· сувенирная продукция из натуральных материалов: камень, дерево, металл, кожа, лоза, глина и т.д.
Во время работы выставки посетителя могут купить в одном месте изумительные сувениры и подарки, изделия ручной работы, сделанные мастерски и с любовью, авторские работы молодых и маститых дизайнеров, художников, керамистов, прикладников, коллажистов, мастеров рукоделия.
Во время работы выставки проводятся мастер-классы для детей и взрослых: батик, роспись по стеклу, гончарное искусство, роспись масляными красками по ткани и другие.
19-22 августа в Киевском Дворце спорта также работает выставка-ярмарка “Осiння пора».
Выставка работает с 11.00 до 19.00
Вход свободный
Информация по телефону (044) 362-13-70
https://www.facebook.com/ceramics.fest.kyiv