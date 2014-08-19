19-22 августа выставка-продажа «Краще вiд майстра» в Киевском Дворце спорта

Эта выставка особенно интересна любителям авторских, эксклюзивных изделий, произведений искусства, оригинальных сувениров и поделок; тем, кто хочет сделать близкому человеку неповторимый подарок, и тем, кто любит искусство и хочет к нему приобщиться, попробовав создать сувенир своими руками под руководством мастера, приняв участие в мастер-классе.

На четыре дня – со вторника по пятницу включительно – выставка становится местом, где есть возможность окунуться в творческую атмосферу, пообщаться с авторами, отдохнуть душой и порадовать глаз рукотворной красотой.

Выставка «Краще вiд майстра» объединяет экспозиции авторских работ, выполненных из различных материалов и в разных техниках. Это самая большая выставка-продажа художественных произведений в городе.

На выставке представлены авторские работы:

· керамика, живопись, коллаж;

· ювелирные и художественные изделия;

· валяние;

· батик;

· вышивка;

· декупаж;

· писанки;

· куклы;

· сувенирная продукция из натуральных материалов: камень, дерево, металл, кожа, лоза, глина и т.д.

Во время работы выставки посетителя могут купить в одном месте изумительные сувениры и подарки, изделия ручной работы, сделанные мастерски и с любовью, авторские работы молодых и маститых дизайнеров, художников, керамистов, прикладников, коллажистов, мастеров рукоделия.

Во время работы выставки проводятся мастер-классы для детей и взрослых: батик, роспись по стеклу, гончарное искусство, роспись масляными красками по ткани и другие.

19-22 августа в Киевском Дворце спорта также работает выставка-ярмарка “Осiння пора».

Выставка работает с 11.00 до 19.00

Вход свободный

Информация по телефону (044) 362-13-70

https://www.facebook.com/ceramics.fest.kyiv

www.profexpo.kiev.ua