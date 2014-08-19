19-22 августа выставка-продажа «Краще вiд майстра» в Киевском Дворце спорта

11:14, 19 августа 2014
Общество
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Эта выставка особенно интересна  любителям авторских, эксклюзивных изделий, произведений искусства, оригинальных сувениров и поделок; тем, кто  хочет сделать близкому человеку неповторимый подарок, и тем, кто любит искусство и хочет к нему приобщиться, попробовав создать сувенир своими руками под руководством мастера, приняв участие в мастер-классе.

На четыре дня – со вторника по пятницу включительно – выставка  становится местом, где есть возможность окунуться в творческую атмосферу, пообщаться с авторами, отдохнуть душой и порадовать глаз рукотворной красотой.

Выставка «Краще вiд майстра»  объединяет экспозиции авторских работ, выполненных из различных материалов и  в разных техниках.  Это самая большая выставка-продажа художественных произведений в городе.

На выставке представлены авторские работы:

·     керамика, живопись, коллаж;

·     ювелирные и художественные изделия;

·     валяние;

·     батик;

·     вышивка;

·     декупаж;

·     писанки;

·     куклы;

·     сувенирная продукция из натуральных материалов: камень, дерево, металл, кожа, лоза, глина и т.д.

Во время работы выставки посетителя  могут  купить в одном месте изумительные сувениры и подарки, изделия ручной работы, сделанные мастерски и с любовью, авторские работы молодых и маститых дизайнеров, художников, керамистов, прикладников, коллажистов, мастеров рукоделия.

Во время работы выставки проводятся мастер-классы для детей и взрослых: батик, роспись по стеклу, гончарное искусство, роспись масляными красками по ткани и другие.

19-22 августа в Киевском Дворце спорта также работает выставка-ярмарка “Осiння пора».

Выставка работает с 11.00 до 19.00

Вход свободный

Информация по телефону (044) 362-13-70

https://www.facebook.com/ceramics.fest.kyiv  

www.profexpo.kiev.ua

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