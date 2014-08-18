119 детей-сирот пока остаются в домах-интернатах, расположеных зоне АТО

Об этом говорится в комментарии Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины на заявление Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла Астахова.Читайте такжеПохищенные террористами в Луганске и вывезенные в РФ 8 детей-инвалидов прибыли в Харьков

Как отметили в МИД, Астахов на своей официальной интернет-странице уже несколько месяцев цинично дезинформирует общественность относительно ситуации с детьми в восточной Украине, очевидно, имея целью завуалировать противоправные действия незаконных вооруженных формирований, которые действуют на востоке Украины. Его последние заявления о запрещении властью Украины вывозить детей из зоны антитеррористической операции являются полной бессмыслицей и носят откровенно провокационный характер.

В этой связи, Министерство иностранных дел Украины отмечает, что органы государственной власти Украины принимают все возможные меры для обеспечения эвакуации в безопасные регионы Украины детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, и детей с особыми потребностями, которые продолжают находиться в заведениях социальной защиты детей и интернатных учреждениях Донецкой и Луганской областей.Читайте такжеВ Алчевске террористы не выпускают из зоны боевых действий 22 ребенка

"По состоянию на сегодня с востока Украины эвакуировано 1508 украинских детей этих категорий. В то же время, 119 детей все еще продолжают находиться в Краснодонском и Ровеньковском домах-интернатах. При этом, усилиям органов государственной власти Украины по их вывозу всячески препятствуют представители террористических формирований. Не исключается, что террористы снова будут осуществлять попытки похищения и незаконного вывоза детей в Российскую Федерацию, в том числе под прикрытием громкой риторики господина Астахова", - отмечает МИД.

При этом украинское внешнеполитическое ведомство призывает российскую сторону прекратить использование тематики украинских детей как средство в своей политической игре, ставя тем самым под угрозу их жизни и здоровье.