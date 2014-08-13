Освобожденные от террористов города получили 270 тонн гуманитарной помощи

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается в сообщении, жители всей Украины принимают участие в сборе продуктов питания и вещей первой необходимости, а спасатели доставляют их к месту назначения.

Только за последние сутки, 12 августа, спасатели доставили в восточные регионы 18 тонн гуманитарной помощи, а именно: продукты питания, одежду, детские игрушки, вещи первой необходимости.

Читайте такжеНиколаевская область приняла 2645 переселенцев из Крыма и зоны АТО«6 тонн гуманитарной помощи в город Славянск Донецкой области доставили запорожские спасатели и 12 тонн - доставили сумские спасатели в г. Лисичанск Луганской области», - отмечается в сообщении.