Освобожденные от террористов города получили 270 тонн гуманитарной помощи

11:58, 13 августа 2014
Общество
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Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доставили в освобожденные от террористов города на востоке Украины уже 270 тонн гуманитарной помощи.

Фото ДСНС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается в сообщении, жители всей Украины принимают участие в сборе продуктов питания и вещей первой необходимости, а спасатели доставляют их к месту назначения.

Только за последние сутки, 12 августа, спасатели доставили в восточные регионы 18 тонн гуманитарной помощи, а именно: продукты питания, одежду, детские игрушки, вещи первой необходимости.

Читайте такжеНиколаевская область приняла 2645 переселенцев из Крыма и зоны АТО«6 тонн гуманитарной помощи в город Славянск Донецкой области доставили запорожские спасатели и 12 тонн - доставили сумские спасатели в г. Лисичанск Луганской области», - отмечается в сообщении.

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