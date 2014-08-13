Николаевская область приняла 2645 переселенцев из Крыма и зоны АТО

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, в частности, 1862 человека прибыли из Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время в оздоровительных учреждениях, расположенных на побережье Черного моря, в с. Рыбаковка и г. Очаков размещен 501 человек из восточных областей Украины, среди которых 403 ребенка и 98 взрослых.

Кроме того, 1322 человека разместились в частном секторе Николаевской области, 4 - размещены в гериатрическом пансионате, 24 человека приняли на территории санатория-профилактория «Знание» и 11 были временно размещены в местной церкви.

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«Ни один человек, который прибывает в нашу область и обращается в Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, не остается незамеченным. Мы помогаем людям в решении вопросов разных направлений. В тесном сотрудничестве с предприятиями и учреждениями стараемся максимально выполнить мероприятия, чтобы гости нашего края чувствовали себя здесь комфортно и в безопасности», - отметил начальник Главного управления ГСЧС в Николаевской области Максим Грицаенко.