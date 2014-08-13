Во Львове из-за "минирования" вокзала эвакуировали более 2 тысяч человек

Как сообщили сегодня УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 12 августа в 15.50 на телефон справки главного железнодорожного вокзала станции “Львов” неизвестное лицо сообщило о минировании здания вокзала станции “Львов” (площадь Дворцовая, 1). Требования, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигались.

На месте происшествия работали основные подразделения сил гражданской защиты области и города Львова. Место происшествия было ограждено, выставлена охрана и прекращен доступ посторонних лиц. Из здания вокзала были эвакуированы 2050 человек.

Специалисты взрывотехнического отдела научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при управлении МВД Украины на Львовской железной дороге вместе с кинологами провели обследование помещений и прилегающей территории вокзала – взрывное устройств обнаружено не было. Работы были завершены в 17.15. Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о минировании.

Читайте такжеВо Львове за час зафиксировали 5 сообщении о минировании ТЦ и рынковКак сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области, с начала года во Львове зафиксировано более 40 ложных сообщений о минировании вокзалов, учебных заведений, ресторанов, площадей, стадионов и торговых центров. Последние десять сообщений о минировании в июле, как установили правоохранители, были осуществлены из зоны АТО.