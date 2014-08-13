За сутки более 350 человек выехали из Луганска по "зеленому коридору"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной государственной администрации, люди выехали на 80 автомобилях.

C начала работы "коридора" 28 июля из зоны АТО смогли выехать уже более 6 тыс. мирных жителей.

По вопросам работы гуманитарного коридора можно обращаться на телефон "горячей линии" для помощи беженцам (размещение, питание) в Сватово - 050-159-12-94.

Читайте такжеВ Луганске горожане пьют техническую и речную водуДля обеспечения безопасности мирного населения, покидающего зону АТО, передвижение жителей из Счастья организовано колоннами под защитой силовых структур и спецподразделений Украины.