За сутки более 350 человек выехали из Луганска по "зеленому коридору"
09:20, 13 августа 2014Общество
0 0
351 мирный житель выехал из Луганска по "зеленому коридору" вчера, 12 августа.
С 28 июля из зоны АТО выехали более 6 тысяч мирных жителей / Фото ГСЧС
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной государственной администрации, люди выехали на 80 автомобилях.
C начала работы "коридора" 28 июля из зоны АТО смогли выехать уже более 6 тыс. мирных жителей.
По вопросам работы гуманитарного коридора можно обращаться на телефон "горячей линии" для помощи беженцам (размещение, питание) в Сватово - 050-159-12-94.
Читайте такжеВ Луганске горожане пьют техническую и речную водуДля обеспечения безопасности мирного населения, покидающего зону АТО, передвижение жителей из Счастья организовано колоннами под защитой силовых структур и спецподразделений Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter