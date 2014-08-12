В Одесской области находятся более 6 тысяч переселенцев из Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель прокурора Одесской области Виталий Этнарович.

В частности, по его словам, в регионе при содействии местных органов власти предоставлено временное жилье для 6,071 тыс. жителей Донецкой и Луганской областей. При этом, как отметил заместитель прокурора, имеет место тот факт, что после освобождения Славянска и Краматорска многие жители данных городов стремятся вернуться домой. Так, в минувшую пятницу выехало 1,75 тыс.Читайте такжеОдещина: в базы отдыха возле моря продолжают прибывать переселенцы из Донбасса

В Одесской области, согласно обобщенным прокуратурой данным, сейчас имеется 127 объектов для расселения почти 1,2 тыс. человек с востока страны.

«Но предоставить людям жилье в Одесском регионе можно будет только до середины октября в связи с тем, что большая часть помещений, в которые люди расселяются, не обеспечена отопительной системой. Поэтому сейчас основная проблема выяснить количество этих переселенцев, которых мы можем принять, и спланировать расселение на данной территории», - сказал Этнарович. По его словам, за медицинской помощью обращалось 153 человека, из которых 100 – дети.

Он добавил, что из аннексированного Крыма за помощью в соответствующие социальные органы региона обратились более 2 тыс. человек. «В основном, это касалось жилищных проблем. И все они были удовлетворены», - утверждает зампрокурора.Читайте такжеИз зоны АТО в другие регионы Украины выехали свыше 69 тыс человек

По данным прокуратуры, по состоянию на 8 августа, решены вопросы пенсионного обеспечения и социальных выплат 156 переселенцев из Крыма и Севастополя, 271 человека из Донецкой области, 198 – из Луганской.