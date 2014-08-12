В Донецке ночь прошла напряженно, взрывы и залпы слышали жители всех районов города – горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении также отмечается, что по информации ГСЧС, в результате попадания снарядов пострадали частный жилой дом и пристройка по адресу ул. Климашкина №30 и летняя кухня по ул. Луговского №30 в Петровском районе, а также нежилое помещение (сарай) по ул. Лесная Поляна в Киевском районе.Читайте такжеВ Донецке в результате боевых действий повреждена больница

В результате артобстрела была обесточена подстанция ХБК, без электроснабжения остались 206 трансформаторных подстанций.

Но, по состоянию на утро 12 августа, 96 трансформаторных подстанций были запитаны, и в 9.00 аварийными бригадами начаты ремонтные работы на подстанции ХБК, поэтому все 206 трансформаторных подстанций снова обесточены.Читайте такжеВ Донецке в результате артобстрелов обесточены 40 подстанций - горсовет

По состоянию на 9.30, обстановка в городе сохраняется напряженной, но не смотря на это, работают в штатном режиме системы жизнеобеспечения и общественный транспорт. Все автобусы, маршрутные такси, трамваи и троллейбусы следуют до конечных пунктов своих маршрутов, заверили в горсовете.