На этой неделе уровень угрозы пожаров превышает максимальный в шесть раз
09:38, 12 августа 2014Общество
1 0
До конца недели в Украине будет сохраняться высокой степень пожарной опасности. Все это из-за жары.
REUTERS
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
По прогнозам синоптиков, жарко будет по всей Украине, кроме Запада. Отметка термометра достигнет 35-40 градусов.
Поэтому, говорят в Гидрометцентре, риск возгорания лесов и степей в настоящее время в шесть раз превышает наибольший, 5-й класс пожарной опасности. Особая угроза - для южных, восточных и центральных областей.
Читайте такжеПод конец недели в Украину придет прохлада
Жара в Украине становится пожароопасной
Огонь не угрожает разве что Западу. Там в течение недели будут дожди почти каждый день.
Ближе к выходным немного подмочит грозами северные и центральные регионы. Вследствие жара спадет до 26 градусов. Впрочем, со следующей недели обещают опять за 30.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter