На этой неделе уровень угрозы пожаров превышает максимальный в шесть раз

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

По прогнозам синоптиков, жарко будет по всей Украине, кроме Запада. Отметка термометра достигнет 35-40 градусов.

Поэтому, говорят в Гидрометцентре, риск возгорания лесов и степей в настоящее время в шесть раз превышает наибольший, 5-й класс пожарной опасности. Особая угроза - для южных, восточных и центральных областей.

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Огонь не угрожает разве что Западу. Там в течение недели будут дожди почти каждый день.

Ближе к выходным немного подмочит грозами северные и центральные регионы. Вследствие жара спадет до 26 градусов. Впрочем, со следующей недели обещают опять за 30.