На Николаевщине нашли замотанное в пленку тело пропавшей чиновницы

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественность УМВД в Николаевской области, 8 августа в Новоодесский райотдел местные жители сообщили, что они нашли в реке Южный Буг большой мешок с непонятным содержимым.

Правоохранители проверили информацию и установили, что в полиэтиленовую пленку была завернута женщина, которую уже неделю искала милиция по ориентировке Заводского райотдела милиции Николаева.

Как сообщил первый заместитель начальника УМВД Украины в Николаевской области полковник Александр Мирошниченко, с заявлением об исчезновении Татьяны Рудяк в милицию обратился ее 19-летний сын, после чего следственным отделением Заводского РО НГУ УМВД было начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

Читайте такжеВ Луганске убили прокурора Андрея Реву"Правоохранителями был проведен комплекс следственно-розыскных мероприятий, опрошен круг друзей, знакомых, коллег, родственников пропавшей, но положительных результатов не было. Со слов свидетелей, женщина 30 июля утром направилась на работу, но там так и не появилась", - сообщили в милиции.

Читайте такжеВ центре Николаева задержали мужчину с гранатойПосле обнаружения тела, пропавшую опознали родственники.

По словам Мирошниченко, тело находилось в воде от семи до десяти дней.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению убийства человека.