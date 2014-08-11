Крымчанам вместо молока в пакетах продают обычную воду

Одной из обманутых оказалась жительница Ялты, сообщает ТСН .

Ее муж купил четыре пакета российского молока с должной заводской маркировкой. Однако, когда открыли пакет, из него потекла вода.

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Женщина сразу поделилась впечатлениями в сети. На видео она рассказала, что решилась попробовать "молоко", и на вкус вода оказалась кипяченой.

За такую заботу о своем здоровье она отдельно поблагодарила производителя.