В Минобразования рассказали, когда начнется учебный год в вузах Донбасса
Учебный год для студентов первого курса в учебных заведениях Донецкой и Луганской областей начнется позже, в лучшем случае, 1 октября, а для студентов других курсов может начаться с 1 сентября.
Об этом сказала первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун на брифинге в Клубе Кабинета министров, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
По данным Совсун, из 36 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, зарегистрированных на внешнее независимое оценивание, менее 20 тысяч смогли сдать ВНО в других регионах: «Это означает, что около 40% абитуриентов из Донбасса не смогли по тем или иным причинам пройти внешнее независимое оценивание».
Читайте такжеМинобразования уволит учителей, помогавших "ДНР" и "ЛНР"
По словам первого заместителя министра образования и науки, в Донецкой и Луганской областях для абитуриентов продлен срок подачи документов до 15 сентября. «То есть, в 12 часов 15 сентября будут обнародованы списки тех, кто рекомендован к зачислению», - сказала Совсун.
Она добавила, что количество мест по государственному заказу, которые выделены на университет на каждую специальность, будет распределено так: 60% мест государственного заказа будет выделено для тех, кто поступает по результатам ВНО, 40% - для тех, кто поступает по результатам вступительных экзаменов.
Читайте такжеМОН объяснил, как вузы будут зачислять абитуриентов с Донбасса, вовремя не подавших документы
В то же время Совсун отметила, что если к сентябрю ситуация на Донбассе не стабилизируется, то министерство готово массово переводить студентов на учебу в другие регионы.
На сегодняшний день, по ее словам, массово переводят в другие регионы лишь иностранных студентов. Также по индивидуальным обращениям переводят студентов из Донецкой и Луганской областей, «если студент может найти себе место в другом университете, где высвобождены бюджетные места».