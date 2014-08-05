В Минобразования рассказали, когда начнется учебный год в вузах Донбасса

Об этом сказала первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун на брифинге в Клубе Кабинета министров, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По данным Совсун, из 36 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, зарегистрированных на внешнее независимое оценивание, менее 20 тысяч смогли сдать ВНО в других регионах: «Это означает, что около 40% абитуриентов из Донбасса не смогли по тем или иным причинам пройти внешнее независимое оценивание».

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По словам первого заместителя министра образования и науки, в Донецкой и Луганской областях для абитуриентов продлен срок подачи документов до 15 сентября. «То есть, в 12 часов 15 сентября будут обнародованы списки тех, кто рекомендован к зачислению», - сказала Совсун.

Она добавила, что количество мест по государственному заказу, которые выделены на университет на каждую специальность, будет распределено так: 60% мест государственного заказа будет выделено для тех, кто поступает по результатам ВНО, 40% - для тех, кто поступает по результатам вступительных экзаменов.

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В то же время Совсун отметила, что если к сентябрю ситуация на Донбассе не стабилизируется, то министерство готово массово переводить студентов на учебу в другие регионы.

На сегодняшний день, по ее словам, массово переводят в другие регионы лишь иностранных студентов. Также по индивидуальным обращениям переводят студентов из Донецкой и Луганской областей, «если студент может найти себе место в другом университете, где высвобождены бюджетные места».